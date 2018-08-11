В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

11:17, 11 августа 2018
Происшествия
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После падения самолет загорелся / фото amna.gr/macedonia

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Накануне в 22:46 к спасателям поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района упал легкомоторный летательный аппарат.

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После падения самолет загорелся, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается.

Ранее в ночь на 8 августа, в Киеве на Воздухофлотском проспекта перевозили самолет.

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Теги: #Тернопольская область#разбился самолет