В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Причину падения устанавливают.

В Тернопольской области разбился легкомоторный самолет. В результате пилот погиб.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Накануне в 22:46 к спасателям поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района упал легкомоторный летательный аппарат.

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После падения самолет загорелся, в результате чего погиб пилот. Причина падения устанавливается.

Ранее в ночь на 8 августа, в Киеве на Воздухофлотском проспекта перевозили самолет.