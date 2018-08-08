По улицам Киева ночью проехал самолет (видео)

Автомобилистов призывали объехать проспект, по которому двигался самолет со снятыми крыльями.

На Воздухофлотском проспекте в Киеве в ночь на 8 августа заметили самолет, который перевозили по городским улицам.

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Видео с места событий опубликовано в Facebook проекта «Киев Оперативный».

«Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать», – предупредили в сообществе проекта.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.