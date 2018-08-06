На Донбассе солдат ВСУ застрелил сержанта из автомата

Подозреваемого задержали в тот же день, в ходе допроса он признался в убийстве.

В городе Соледар Бахмутского района Донецкой области старший солдат застрелил в ходе конфликта сержанта ВСУ.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Военной прокуратуры объединенных сил, инцидент произошел 27 июля.

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«В ходе конфликта в. солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Р., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие - АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, произвел в стоящего напротив него на растоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Р., один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти», – отмечается в сообщении.

Сержант получил пулевое ранение и погиб на месте.

Указывается, что сотрудники военной прокуратуры Донецкого гарнизона Объединенных Сил совместно с полицией смогли установить причастность солдата к инциденту. В тот же день он был задержан, бойцу сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

30 июля подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.

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