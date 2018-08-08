Высотой в 3 этажа: в сети появилось видео мощного "гейзера" в Киеве

Столб воды высотой 4-5 метров хлестал из-под земли около 15 минут, затем напор уменьшился, однако двор заливало еще около 30 минут.

В соцсетях появилось видео мощного "гейзера", который забил вечером 7 августа в Киеве на улице Курнатовского, на Воскресенке, в результате порыва трубы с холодной водой.

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Об этом сообщает "Киев оперативный". "Новый гейзер на Стальского", – говорится в сообщении. На видео видно, что вода бъет недалеко от детской площадки и припаркованных авто.

Как сообщает "Информатор", столб воды высотой 4-5 метров хлестал из-под земли около 15 минут, затем напор уменьшился, однако двор заливало еще около 30 минут.

Ранее на пляже в Одессе забил огромный гейзер из грязи.