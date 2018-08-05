На Луганщине забили до смерти приехавшего к родителям участника ООС

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением доказательств и свидетельств, признались в содеянном.

На Луганщине полицейские задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в совершении убийства 39-летнего жителя Лисичанска.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области, к ним обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения.

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На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство ГУНП и Лисичанского отдела полиции.

Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, которые причастны к совершению данного уголовного правонарушения и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением доказательств и свидетельств, признались в содеянном.

«Со слов подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

По данному факту следователем Лисичанского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Накануне об убийстве военнослужащего, который приехал навестить родителей в Лисичанске, на своей странице в Facebook сообщила волонтер и военный инструктор Маруся Зверобой.

«Во время отпуска в Лисичанске местные убили военнослужащего! Приехал на свой День рождения к родителям...», - написала она.