Расстрел экс-депутата Жука в Сумах: полиция рассматривает версию заказного убийства

Прокуратура также проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего из-за одного его недавнего и пока что непонятный видеопоста в Facebook.

В Сумах правоохранители рассматривают, в частности, версию заказного убийства председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный.

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По его информации, сейчас рассматривается несколько версий убийства – на бытовой почве, связанная с его общественно-политической деятельностью и версия заказного убийства. Кроме того, прокуратура проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего из-за одного его недавнего и пока что непонятного видеопоста в Facebook.

«Версии рассматриваются различные. Мы не можем рассматривать какую-то одну, ведь она может оказаться ошибочной», – подчеркнул Могильный.

Руководитель прокуратуры также рассказал, что смерть Жука наступила около 17.00, то есть более чем за два часа до того, как тело нашел отец. Он также раскрыл журналистам некоторые возможные подробности событий вчерашнего вечера.

«Незадолго до убийства в доме на втором этаже произошел небольшой пожар. Очевидно, Анатолий потушил его самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег на коврик отдохнуть. Жука застрелили, когда он, вероятно, спал во дворе своего дома. Тело сына обнаружил отец, который приехал помочь устранить последствия пожара в одной из комнат», – отметил Могильный.

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По его словам, Жук умер от двух огнестрельных ранений – в спину в районе сердца и в левый висок.

«Пистолет, найденный на месте убийства, чешского производства марки «CZ». Был ли Анатолий Жук убит именно из этого оружия, будет известно после экспертизы, которая на сегодняшний день только назначается. Следователь уже обратился с ходатайством к следственному судье, и эта экспертиза будет назначена», – рассказал руководитель прокуратуры.

При этом он не уточнил, сколько всего было выстрелов и сколько гильз нашли правоохранители на месте преступления, а также где были в этот момент жена и дочь Жука, ссылаясь на тайну следствия.

Могильный также подчеркнул, что речь не идет об инсценировке преступления, как это предполагают пользователи соцсетей.

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«Анатолий Жук действительно погиб», – подчеркнул он.

В свою очередь начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута сообщил, что на раскрытие этого преступления задействован весь личный состав отдела полиции, криминальной полиции, лучшие специалисты Главного управления Нацполиции в области.

«Работа продолжается. Я уверен, что преступление будет раскрыто», – отметил Карабута.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Сумах застрелили бывшего депутата и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета, 35-летнего Анатолия Жука. В 2014 году он баллотировался на должность Сумского городского головы. Последнее время был председателем общественной организации «Сумчане».

В Единого реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, что предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.