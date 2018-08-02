На пляже в курортном Коблево вспыхнул пожар, один человек госпитализирован (фото, видео)

Отдыхающие стали подручными средствами тушить огонь вместе с пожарными.

В курортном селе Коблево на Николаевщине загорелся пляжный барный комплекс "Бора-Бора". В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на очевидцев инцидента.

В то же время, ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщило о пожаре торговых рядов на границе Николаевской и Одесской областей в Коблевськой курортной зоне.

Отмечается, что на данный момент известно об одной пострадавшей женщине, работавшей в одном из заведений. По предварительной информации, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона, пострадавшую госпитализировали.

Как отметили в ГСЧС, значительную помощь в тушении пожара оказали граждане, которые отдыхали на побережье и подручными средствами начали тушить огонь.

Спасатели Николаевщины, как утверждается, многократно указывали на проблемы с пожарной безопасностью в данном отрезке курортной зоны.

По состоянию на 14:36 пожар локализован, в 14:42 – ликвидирован на площади 400 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. На месте работают правоохранители.