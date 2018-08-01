Нападение с кислотой в Херсоне: активистку перевезут в Киев

31 июля на Екатерину Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой.

Сотрудницу горсовета Херсона активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, перевезут на лечение в Киев.

Об этом пишет Херсон Daily, ссылаясь на слова председателя комиссии по вопросам медицины и образования в Херсоне Леонида Ремыги.

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На заседание комиссии 1 августа не пришло большинство депутатов. Присутствующие предположили, что депутаты пошли навестить Гандзюк, однако председатель комиссии Ремыга отверг предположения.

"К ней, все равно, сейчас никого не пускают. Готовится эвакуация в Киев", - сказал он.

Как известно, 31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.