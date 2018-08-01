Нападение с кислотой в Херсоне: активистку перевезут в Киев
12:49, 01 августа 2018Происшествия
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31 июля на Екатерину Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой.
Активистка, которую в Херсоне облили кислотой, находится в стабильно тяжелом состоянии / фото facebook.com/uakateryna
Сотрудницу горсовета Херсона активистку Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, перевезут на лечение в Киев.
Об этом пишет Херсон Daily, ссылаясь на слова председателя комиссии по вопросам медицины и образования в Херсоне Леонида Ремыги.
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На заседание комиссии 1 августа не пришло большинство депутатов. Присутствующие предположили, что депутаты пошли навестить Гандзюк, однако председатель комиссии Ремыга отверг предположения.
"К ней, все равно, сейчас никого не пускают. Готовится эвакуация в Киев", - сказал он.
Как известно, 31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.
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