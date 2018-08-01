Следствие рассматривает три версии нападения на херсонскую активистку Гандзюк

В разработке МВД служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

Следствие рассматривает три версии нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в разработке служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

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Напомним, 31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой.

Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.