Следствие рассматривает три версии нападения на херсонскую активистку Гандзюк
11:55, 01 августа 2018Общество
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В разработке МВД служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.
31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой / facebook.com/uakateryna
Следствие рассматривает три версии нападения на управляющую делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в разработке служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.
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Напомним, 31 июля на Гандзюк напал неизвестный и облил ее кислотой.
Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.
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