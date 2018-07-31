В полиции рассказали о версиях убийства "Сармата" и пообещали раскрыть его в "ближайшее время"

По словам начальника криминальной полиции, на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что рассматривается ряд версий убийства активиста, участника АТО Виталия Олешко.

Об этом Аброськин сказал в видеокомментарии, обнародованном на его странице в Facebook.

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«Выдвинут ряд версий убийства. Каждая версия имеет право на жизнь. От заказного убийства до обычного бытового убийства», - сказал Аброськин.

В то же время он выразил убеждение, что это преступление будет раскрыто в ближайшее время: «В настоящее время есть важные наработки. Могу сказать, что это убийство будет раскрыто в ближайшее время».

По словам Аброськина, на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Также самолетом в Запорожскую область направлен один из руководителей Департамента уголовного розыска для организации работы. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия всеми задействованными подразделениями. Руководит на месте начальник ГУНП Запорожской области генерал Сергей Комиссаров.

Как сообщал УНИАН, известный активист, участник АТО Виталий Олешко был убит сегодня, 31 июля, в Бердянске во дворе собственного дома выстрелом в спину.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват "Сирена" для задержания преступника.

Днем патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца Олешко скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

Позже активисты сообщили, что в Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу Олешко. По их данным, действовала группа лиц, преступников опознали свидетели.