Возле курортного поселка Одесской области обнаружено обгоревшее тело женщины

Предполагается, что обнаружена без вести пропавшая 50-летняя местная жительница, поисками которой на протяжении нескольких дней занималась полиция, сотрудники ГСЧС и местные волонтеры.

Возле курортного поселка Сергеевка Одесской области обнаружено обгоревшее тело женщины.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, тело найдено 31 июля в лесополосе возле Сергеевки Белгород-Днестровского района.

Читайте такжеВ Одессе умер мужчина, который с 90% ожогов сам довез семью до больницы после взрыва газа

«Сейчас на месте происшествия работают полицейские под личным руководством начальника ГУНП Дмитрия Головина. Устанавливается личность погибшего человека, причины и обстоятельства его смерти», - заявили в отделе.

Как уточнил УНИАН представитель главка, в лесополосе обнаружено сильно обгоревшее женское тело. Предполагается, что обнаружена без вести пропавшая 50-летняя местная жительница Инна Бешляга, об исчезновении которой сообщили в полицию родственники 27 июля.

Поиском женщины на протяжении нескольких дней занималась полиция, сотрудники ГСЧС и волонтеры.

В частности, ее дети разметили в социальных сетях фотографии, в том числе, снятые с наружных камер видеонаблюдения и призыв о помощи в поиске матери. Отмечалось, что женщина пропала днем, когда вышла с места работы. В полиции отметили, что во время поисков обнаружена принадлежащая потерпевшей сумка с документами, вещами и пустым кошельком.

Спасатели разыскивали ее, в частности, в расположенном здесь Будакском лимане, так как поступила информация о пропаже женщины около 15.00 якобы во время отдыха.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в области, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовали дно – 15,5 тыс. кв. метров, на лодке по водной поверхности – 5 тыс. кв. м, местное население и рыбаки обследовали береговую полосу – около 10 км.