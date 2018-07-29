Убийство 16-летней девушки на Оболони: подозреваемый без сожаления рассказал, как "взял ее" (видео)

В интернете появилось видео допроса 54-летнего подозреваемого, который ни капли не раскаивается в содеянном.

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони.

Тело правоохранители нашли в лесополосе накануне ночью. Перед этим ее сестра заявила в полицию об исчезновении девушки, которая была из Закарпатья.

Как сообщает ТСН, она ушла из дома и не вернулась. В интернете появилось видео допроса подозреваемого. Ему - 54 года, был подсудимым.

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По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без капли сожаления. "Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика.