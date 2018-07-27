В Одесской области мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика (фото)

Мать начала беспокоиться, потому что сын перестал отвечать на телефонные звонки.

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям, которые увидели последнего с незнакомым.

Как рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, к правоохранителям обратилась мать мальчика, 2009 г.р., заявив о его исчезновении.

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Женщина рассказала, что во время ее последнего телефонного разговора с сыном мальчик был напуган, отвечал неуверенно, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.

"По результатам разыскиваемых мероприятий мальчик был найден по месту жительства 29-летнего подонка, который угрозами завел его к себе, где совершил развратные действия и другие недопустимые ужасные действия неестественным путем", - говорится в сообщении.

По словам Аброськина, мужчина задержан, продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 июля за помощью к полицейским обратилась 17-летняя девушка, которая рассказала, что ее изнасиловали и ограбили. Всю ночь правоохранители искали мужчину, причастного к этому преступлению, и около 3 утра подозреваемого удалось задержать.