В Киеве во время крестного хода задержали членов "Братства" (видео)
14:59, 27 июля 2018Происшествия
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Полиция сработала на опережение.
Предварительно, двое задержанных / Скриншот
На пути следования крестного хода полиция задержала членов организации "Братство" Дмитрия Корчинского.
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Пятеро мужчин шли в голове колонны – полиция уже на этом этапе окружила эту группу, передает ТСН.
Возле Кабинета министров парни вылезли на парапет, где часть из них задержали. Предварительно, задержанных двое. К провокациям группа прибегнуть не успела.
Напомним, в 13:00 на Владимирской горке состоялся молебен верующих УПЦ МП, после которого крестный ход отправился по улицам Киева до Киево-Печерской Лавры.
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