В Киеве во время крестного хода задержали членов "Братства" (видео)

Полиция сработала на опережение.

На пути следования крестного хода полиция задержала членов организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

Читайте такжеНа крестном ходе в Киеве заметили нардепов-"оппоблоковцев" (фоторепортаж)

Пятеро мужчин шли в голове колонны – полиция уже на этом этапе окружила эту группу, передает ТСН.

Возле Кабинета министров парни вылезли на парапет, где часть из них задержали. Предварительно, задержанных двое. К провокациям группа прибегнуть не успела.

Напомним, в 13:00 на Владимирской горке состоялся молебен верующих УПЦ МП, после которого крестный ход отправился по улицам Киева до Киево-Печерской Лавры.