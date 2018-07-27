В Киеве во время крестного хода задержали членов "Братства" (видео)

14:59, 27 июля 2018
Происшествия
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Предварительно, двое задержанных / Скриншот

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Пятеро мужчин шли в голове колонны – полиция уже на этом этапе окружила эту группу, передает ТСН.

Возле Кабинета министров парни вылезли на парапет, где часть из них задержали. Предварительно, задержанных двое. К провокациям группа прибегнуть не успела.

Напомним, в 13:00 на Владимирской горке состоялся молебен верующих УПЦ МП, после которого крестный ход отправился по улицам Киева до Киево-Печерской Лавры.

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Теги: #задержание#крестный ход в Киеве