СМИ узнали подробности о семье девочки, погибшей под колесами Hummer в Киеве

Сначала думали кремировать девочку в Киеве, но потом решили отвезти ее на родину.

Погибшую на пешеходном переходе в Киеве 10-летнюю Анастасию Артемову собираются везти хоронить на родину, в город Коломну Московской области.

Ее мама, Светлана, сейчас находится в тяжелом состоянии. Как рассказали "Обозревателю" ее знакомые, в момент аварии мать с дочкой как раз возвращались домой.

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Когда на светофоре загорелся зеленый свет для пешеходов, вперед побежал знакомый мальчик, за ним - 10-летняя Настя, а далее шла Светлана.

"Hummer фактически пронесся между Светой и мальчиком, сбив именно Настю", - говорит знакомая. По ее словам, сначала думали кремировать девочку в Киеве, но потом решили отвезти ее на родину.

Семья живет в городе Коломна, Московской области России. Настя родилась там. Мама разведена с ее отцом и воспитывала дочь сама.

Как сообщал УНИАН, водитель автомобиля Hammer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и его механизма.