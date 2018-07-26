Бывший военный поджег себя возле Минобороны в знак протеста против увольнения из армии (фото, видео)

На данный момент врачи оказывают помощь Ульянову.

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны в знак протеста против увольнения его из армии.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления.

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Таким шагом Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.

Его пытались остановить другие военнослужащие, однако он вырвался и облил себя горючей жидкостью и поджег. Пожарные и военные быстро потушили огонь, вызвали скорую помощь и оказали ему первую медицинскую помощь.

На данный момент врачи оказывают помощь Ульянову.

Накануне общественная организация «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в городе Киеве и Киевской области» сообщила, что старший солдат Сергей Ульянов объявил о намерении 26 июля совершить самосожжение.

Как отметили в организации, к такому шагу его побудило «нежелание Командования ССО ВС Украины выполнить требования Конституции и ряда законов Украины, Устав ВС Украины, что повлекло ряд нарушений в отношении группы военнослужащих, уволенных из рядов ВС Украины вопреки действующему законодательству Украины».

«В случае обострения или неустранения этого конфликта могут пострадать военнослужащие, репутация руководства ВС Украины, а также международная репутация нашей Родины, что является недопустимым в условиях войны. Считаем, что это ситуация еще может быть урегулирована путем достижения компромисса без чрезвычайной её радикализации», - заявили в общественной организации.

В общественной организации призвали министра обороны Степана Полторак и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко вмешаться в ситуацию.

Видео: InfoResist

Видео: ZIK