Возле Рыбальского моста в Киеве дотла сгорела баржа (фото, видео)

Местные жители также рассказали, что это не первый случай пожара. Баржа уже горела ранее, несколько лет назад.

В ночь на 26 июля возле Рыбальского моста со стороны Верхнего Вала на воде загорелась баржа. В результате пожара сооружение выгорело дотла.

Как сообщает "Информатор", на момент пожара на барже никого не было, обошлось без пострадавших. На место оперативно выехали спецслужбы. Пожар тушили 5 единиц основной и специальной техники, также дежурила карета «скорой» и полиция.

На месте полицейские задержали компанию молодых ребят, которые могли совершить неумышленный поджог. Выяснилось, что двое парней и девушка были на барже за некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

Один из очевидцов предположил, что баржу могли поджечь из-за разборок с бизнесом. Сообщается, что арендатор уже больше трех лет не платит аренду, что и могло побудить владельца территории совершить поджог баржи.

Местные жители также рассказали, что это не первый случай пожара. Баржа уже горела ранее, несколько лет назад.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Киеве в результате пожара в гостинице пострадали шесть человек.