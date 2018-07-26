Из-за непогоды в Киеве огромный тополь рухнул на жилой дом (фото)

Дерево повредило крышу дома и балконы.

В Киеве по адресу улица Даниила Щербаковского, 32/38 огромный тополь упал на пятиэтажный жилой дом. Дерево повредило крышу дома и балконы.

Как сообщил "Информатор", вызов на линию экстренных служб поступил 25 июля около 19:45. Однако 26 июля около 02:00 работы по ликвидации последствий непогоды еще продолжались.

Также на месте обнаружили еще два завалившихся дерева. Причиной также является непогода, которая накрыла столицу в последние дни.

На месте работали спасательные службы. С помощью бензопилы они поэтапно разрезали дерево и убирали его со здания. Обошлось без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и поземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.