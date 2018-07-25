Потоп в Киеве: приостановлено движение трамваев и троллейбусов, введено оперативное положение - СМИ
19:14, 25 июля 2018Общество
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Затопило дороги и поземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.
Иллюстрация / REUTERS
Из-за ливня в Киеве приостановили движение трамваи и троллейбусы. Введено оперативное положение.
Об этом сообщается на странице Типичный Киев в Facebook.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и поземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.
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