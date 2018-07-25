Потоп в Киеве: приостановлено движение трамваев и троллейбусов, введено оперативное положение - СМИ

19:14, 25 июля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на странице Типичный Киев в Facebook.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и поземные переходы, в некоторых образовались даже водопады.

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Новость в сюжете: Великий потоп в Киеве
Теги: #Киев#потоп