На Львовщине произошло смертельное ДТП (фото)
14:09, 25 июля 2018Происшествия
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В результате столкновения легковушки с грузовиком погибло двое людей.
В результате столкновения легковушки и грузовика на Львовщине погибло двое людей/ фото lv.npu.gov.ua
В ночь на 25 мая в городе Броды при выезде на автодорогу сообщением Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль Citroen Berlingo и грузовик.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате аварии погиб водитель и пассажир легковушки.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки / фото lv.npu.gov.ua
По данным полиции, водитель Citroen не предоставил грузовику преимущество в движении, в результате чего и произошло столкновение.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.
По данным полиции, водитель Citroen не предоставил грузовику преимущество в движении / фото lv.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 24 июля в Одесской области.
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