На Львовщине произошло смертельное ДТП (фото)

В результате столкновения легковушки с грузовиком погибло двое людей.

В ночь на 25 мая в городе Броды при выезде на автодорогу сообщением Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль Citroen Berlingo и грузовик.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате аварии погиб водитель и пассажир легковушки.

По данным полиции, водитель Citroen не предоставил грузовику преимущество в движении, в результате чего и произошло столкновение.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 24 июля в Одесской области.