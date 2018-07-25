На Львовщине произошло смертельное ДТП (фото)

14:09, 25 июля 2018
Происшествия
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В результате столкновения легковушки и грузовика на Львовщине погибло двое людей/ фото lv.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате аварии погиб водитель и пассажир легковушки.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки / фото lv.npu.gov.ua

По данным полиции, водитель Citroen не предоставил грузовику преимущество в движении, в результате чего и произошло столкновение.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

По данным полиции, водитель Citroen не предоставил грузовику преимущество в движении / фото lv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, два человека погибли в результате ДТП, которое произошло 24 июля в Одесской области.

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Теги: #ДТП#Львовщина