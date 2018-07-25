В Киеве внедорожник насмерть сбил 10-летнюю девочку на переходе, водитель-мажор попытался скрыться (фото, видео)

02:55, 25 июля 2018
Происшествия
291 0

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: Зайцева не могла затормозить перед столкновением - эксперт

Об этом сообщает Киев Оперативный. По данным СМИ, девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре, в это время автомобиль Hummer H2 с госномером AI8888IO совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия. Девочка от полученных травм скончалась.

Полиция задержала водителя через несколько сотен метров. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения.

Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают незаконно.

Когда задержанного посадили в машину патрульной полиции, он заявил, что не пытался избежать ответственности и спросил о состоянии сбитой девочки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДТП#внедорожник