Под Киевом полицейская машина упала в реку, а нарушитель на мопеде скрылся (фото)
16:56, 23 июля 2018Происшествия
312 0
У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.
Погоня за мопедом завершилась полным фиаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Петропавловской Борщаговке под Киевом 22 июля машина полиции упала в речку Нивка. Так закончилась погоня за нарушителем на мопеде, которому удалось скрыться.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. По словам очевидцев, мопед поехал по пешеходному мосту, а авто полиции съехало в сторону - в речку. На место приезжали спасатели и правоохранители, машину достали. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.
Погоня за мопедом завершилась полным фиаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Погоня за мопедом завершилась полным фиаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, ранее в Ржищеве полиция гонялась по кругу за неадекватной девушкой-водителем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter