Под Киевом полицейская машина упала в реку, а нарушитель на мопеде скрылся (фото)

16:56, 23 июля 2018
Происшествия
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Погоня за мопедом завершилась полным фиаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

В Петропавловской Борщаговке под Киевом 22 июля машина полиции упала в речку Нивка. Так закончилась погоня за нарушителем на мопеде, которому удалось скрыться.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. По словам очевидцев, мопед поехал по пешеходному мосту, а авто полиции съехало в сторону - в речку. На место приезжали спасатели и правоохранители, машину достали. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. 

Погоня за мопедом завершилась полным фиаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Погоня за мопедом завершилась полным фиаско / Фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, ранее в Ржищеве полиция гонялась по кругу за неадекватной девушкой-водителем.

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Теги: #полиция#Киев