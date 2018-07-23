Под Киевом полицейская машина упала в реку, а нарушитель на мопеде скрылся (фото)

У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

В Петропавловской Борщаговке под Киевом 22 июля машина полиции упала в речку Нивка. Так закончилась погоня за нарушителем на мопеде, которому удалось скрыться.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook. По словам очевидцев, мопед поехал по пешеходному мосту, а авто полиции съехало в сторону - в речку. На место приезжали спасатели и правоохранители, машину достали. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ржищеве полиция гонялась по кругу за неадекватной девушкой-водителем.