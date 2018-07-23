"Багажника больше нет": заммэра Днепра попала в ДТП

В такси, в котором ехала Яника Мерило, врезалась фура.

И.о. заместителя городского головы Днепра Яника Мерило попала в аварию.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. "Первое моё в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля на автодороге Киев-Чоп возле с. Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы. Владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.