Кровавое ДТП в центре Харькова нельзя было предотвратить - эксперт

"Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было", - пояснил эксперт.

Смертельное ДТП в центре Харькова нельзя было предотвратить, так как оба водителя нарушили правила дорожного движения.

Об этом заявил Виталий Ольхов, проводивший автотехническую экспертизу, передает издание NewsRoom.

По мнению мужчины, находившийся за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов не остановился на линии светофора и начал движение на мигающий желтый сигнал. Зеленый загорелся, когда подозреваемый уже выехал на перекресток. Водитель Lexus Алена Зайцева также не стала тормозить и двигалась на красный. При этом эксперт заявил, что по видео не может установить скорость автомобилей.

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"Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора", - заявил Ольхов.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу.