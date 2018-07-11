Кровавое ДТП в Харькове: у Зайцевой и Дронова говорят об ухудшении состояния их здоровья

Обвиняемую Елену Зайцеву беспокоят головные боли.

Адвокат Елены Зайцевой, обвиняемой в жутком ДТП в Харькове, унесшем жизни шести человек, заявила об ухудшении состояния здоровья своей подзащитной.

"Состояние моей подзащитной ухудшается. В СИЗО, где она находится, нет соответствующего оборудования и медикаментов. Ее постоянно беспокоят головные боли", — рассказала Юлия Козырь в комментарии ТСН.uа.

Напомним, недавно Зайцеву заметили возле харьковского медучреждения, где она проходила осмотр. Подозреваемую увидели без наручников, которые, как пояснила адвокат, одеваются на усмотрение конвоира. В то же время она отметила, что не знает, что за женщины находятся рядом с Зайцевой на фото.

В перерыве последнего судебного заседания 3 июля адвокат Зайцевой Юлия Козырь дала объяснения, что ее подзащитная проходит обследование в связи с головными болями (вроде как последствия аварии 2007 года). В мае Козырь обращалась в суд с ходатайством о разрешении на вывоз Зайцевой на обследование.

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В свою очередь, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова отметил, что его подзащитный также имеет определенные проблемы со здоровьем.

"Он периодически обращается к врачам с жалобами на давление и травмы шеи, полученные во время ДТП", — отметил Сергей Перепелица.

Отвечая на вопрос, может ли судебный процесс по делу быть затянут, Перепелица ответил, что пока заседания проходят еженедельно и, по его мнению, дело движется без задержки.

"Я не вижу затягивания, ведь нам важно установить истину, а не ускорять процесс. В этом деле важна каждая деталь, которая касается очередности нарушений и степени вины, поэтому делать предположения даже о приблизительной дате окончания процесса сейчас трудно", — резюмировал он.

Такой же позиции придерживается и защита Зайцевой. В частности, адвокат Козырь отмечала, что, по ее мнению, темпы рассмотрения такого резонансного дела даже ускорены.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.