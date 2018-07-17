В Донецкой области пожарные выехали на ложный вызов, а впоследствии обнаружили, что их часть обокрали

В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, которые планировали избавиться от похищенного.

В Константиновке Донецкой области злоумышленники ограбили пожарную часть. Для этого они осуществили ложный вызов о пожаре.

Как сообщает полиция, спасатели в полном составе выехали на вызов, однако при прибытии выяснилось, что он ошибочный. Вернувшись на место дислокации, наряд обнаружил отсутствие имущества на общую сумму 45 тысяч гривен. Пожарные сообщили об этом полиции.

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В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, которые как раз планировали избавиться от похищенного. Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. Старший из дуэта уже привлекался к уголовной ответственности, "хитрый" план разработал именно он.

По указанному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража, совершенная группой лиц» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве обокрали сейф в квартире "Мисс Украина-95".