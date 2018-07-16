Появилось видео момента жуткой аварии, в которой погиб чемпион Украины по мотокроссу

Автомобиль задел парня, но женщина-водитель вместо тормоза нажала на газ. И протащила его десяток метров.

В сети появилось видео того, как водитель автомобиля Toyota сбила насмерть чемпиона Украины по мотокроссу Андрея Бессонова, протянув его еще несколько метров.

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На записи видно, что водитель авто пытается свернуть налево. Виден также момент, когда водитель резко повернула, подмяв машиной парня и протащив его.

Авария случилась 6 июля около 18:00 в Харькове. Пострадавший был доставлен в больницу, где умер, не приходя в сознание. Погибшим оказался молодой спортсмен-мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов.

Отметим, что женщине-виновнице ДТП суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога на 60 суток.