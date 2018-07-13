Подозреваемая в смертельном наезде на чемпиона Украины по мотокроссу на коленях просила прощения у близких погибшего (фото)
В Харькове избирают меру пресечения Ольге Котовой, которая за рулем внедорожника сбила насмерть чемпиона Украины по мотокроссу 19-летнего Андрея Бессонова.
Подозреваемая на коленях попросила прощения у его близких. Адвокат подозреваемого заявила, что Ольга Котова признает свою вину, передает Gazeta.ua.
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Дочь женщины, в свою очередь, сообщила, что у матери ишемия, сахарный диабет и другие болезни, поэтому для нее участие в судебном разбирательстве грозит осложнениями и даже смертью. Однако врач "скорой", которой привезли водителя, рассказал, что у Котовой повышенное давление и высокое содержание сахара в крови, но угрозы жизни нет.
Заседание продолжается. Прокуратура настаивает на содержании под стражей с правом внесения залога. А подозреваемая просит о домашнем аресте. Уверяет, что убегать не собирается, поскольку перенесла два инфаркта.
Как сообщал УНИАН, 19-летний харьковчанин, чемпион Украины по мотокроссу Андрей Бессонов погиб в результате ДТП в Харькове.
Автомобиль задел парня, но женщина-водитель вместо тормоза нажала на газ. И протащила его десяток метров.