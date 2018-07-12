В Харькове 9-летняя девочка из России провела несколько дней на вокзале с матерью, которая пропила все деньги

Мать отвела ребенка в кафе, после чего пропила за один день 5 тысяч гривень, которые ей передали для покупки билета.

В Харькове на вокзале полицейские нашли 9-летнего ребенка, которая охраняла свою пьяную мать несколько дней. Об этом сообщила экс-патрульный полицейский Ляна Теремкова.

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"Мама девочки уже пять дней, вместе с Настей спит на лавочке. Со слов 9-ти летней Насти они с мамой приехали с России, там живет ее не родной папа и она хочет вернуться к нему. Он перечислил маме денег, чтоб она купила билеты, но и весь вокзальный притон напоили, и сама же, конечно, тоже бухала", - рассказала Теремкова, передает 057.ua.

По ее словам, мать отвела ребенка в кафе, после чего пропила за один день 5 тысяч гривень, которые ей передали для покупки билета.

Патрульной полицией был составлен протокол полицейской заботы и 9-летняя девочка была доставлена ​​в детское отделение больницы на Муранова.

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