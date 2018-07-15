Заключенного Черниговского СИЗО нашли мертвым

Правоохранители расследуют инцидент как самоубийство – ранее жена погибшего сообщила ему о намерении подать на развод.

Правоохранители зарегистрировали уголовные производства по факту самоубийства осужденного в Черниговском следственном изоляторе.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, на теле заключенного обнаружили телесные повреждения в виде порезов в области шеи. Медики, прибывшие на вызов в учреждение, лишь констатировали его смерть.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Черниговского ОП ГУНП в области, профильный отдел прокуратуры области, прокурор области и его заместитель.

Правоохранители установили, что мужчине, которого приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство, жена накануне сообщила о решении развестись. Из-за этого заключенный находился в подавленном состоянии.

Отмечается, что в ходе расследования инцидента будет вынесена также оценка действиям персонала Черниговского СИЗО. Под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах, зарегистрированных 14 июля по фактам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УК) и пыток (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Сейчас в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.

Напомним, в прошлом году в Одессе заключенный убил и расчленил сотрудницу СИЗО.