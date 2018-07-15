На базе отдыха в Донецкой области прогремел взрыв – есть пострадавшие

В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска.

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области, от которого пострадали два человека.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Донецкой области, в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска.

Пострадавшими являются 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Потерпевшие госпитализированы, их состояние не уточняется.

Сообщение об инциденте правоохранители получили около трех часов ночи 15 июля. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в четверг, 12 июля, в Днепре произошел взрыв в цехе, двое людей погибли.