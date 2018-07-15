"Пьяный водитель вез мертвецки пьяных дружков": Геращенко рассказал подробности о виновнике ДТП, в котором погиб младенец

02:15, 15 июля 2018
Происшествия
48 0
Водитель задержан патрульной полицией / ГУНП Украины в Харьковской области

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, водитель, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте такжеПолиция рассказала подробности ДТП на Одесщине, в котором погибла 4-летняя девочка

"Когда же вы, с..., напьётесь или наколетесь досыта и лопните перед тем как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте", - написал Геращенко.

По его словам, водитель задержан патрульной полицией и отправлен на освидетельствование, после чего будет задержан.

Как сообщал УНИАН, в Харькове водитель сбил на тротуаре детскую коляску: пятимесячный мальчик не выжил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Харьков