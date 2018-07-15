"Пьяный водитель вез мертвецки пьяных дружков": Геращенко рассказал подробности о виновнике ДТП, в котором погиб младенец

Водитель, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Народный депутат Антон Геращенко рассказал подробности о виновнике ДТП, в котором погиб пятимесячный младенец.

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, водитель, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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"Когда же вы, с..., напьётесь или наколетесь досыта и лопните перед тем как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте", - написал Геращенко.

По его словам, водитель задержан патрульной полицией и отправлен на освидетельствование, после чего будет задержан.

Как сообщал УНИАН, в Харькове водитель сбил на тротуаре детскую коляску: пятимесячный мальчик не выжил.