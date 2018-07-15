На Хмельнитчине в ДТП попал автобус с детьми

В рейсовом автобусе Хмельницкий - Киев - Харьков находилось 11 пассажиров, из которых 3 детей.

Сегодня около 15.30 на пересечении Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля DAF.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые для недопущения возгорания отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин и смыли с проезжей части разлитое топливо», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал водитель трактора, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

В ГСЧС сообщили, что в рейсовом автобусе Хмельницкий - Киев - Харьков находилось 11 пассажиров, из которых 3 детей. Двум пассажирам врачи «скорой» оказали неотложную помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Причины и виновников аварии устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, в Харькове водитель сбил на тротуаре детскую коляску: пятимесячный мальчик не выжил.