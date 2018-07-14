В Польше украинский заробитчанин упал с крыши и разбился насмерть

Мужчина скончался на месте происшествия.

В западной Польше в городе Шамотулы сегодня упал с крыши и погиб украинский строитель.

Как сообщает Польское радио, гражданин Украины, который работал на строительстве супермаркета в Шамотулах (Великопольское воеводство) упал с крыши и погиб на месте происшествия.

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Обстоятельства трагического события исследует польская полиция, прокуратура и инспекция труда.

«Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши скончался на месте », - сказала Эвелина Грабова с уездной комендатуры полиции в Шамотулах.

Как сообщал УНИАН, в Турции умер жестоко избитый россиянином украинский турист.