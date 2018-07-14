Смертельное пьяное ДТП на Закарпатье: главу РГА отстранили от должности

На Перечинщене объявлен траур.

Председатель Перечинской районной госадминистрации Виктор Олефир, который в нетрезвом состоянии совершил наезд на двух женщин, написал заявление на увольнение и отстранен от должности.

Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

«Глава РГА написал заявление на увольнение, отстранен с должности, в Киев направлены материалы на его увольнение», - говорится в сообщении.

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Председатель Закарпатской ОГА объявил в воскресенье на Перечинщине День траура.

«Председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль своим распоряжением отменил ежегодный фестиваль лемковской культуры «Лемковская ватра». Фестиваль должен был состояться в воскресенье, 15 июля, в с. Ворочово на Перечинщине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 22.30 председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Jeep Cherokee, совершил в Перечине на ул. Октябрьской наезд на двух жительниц города, одна из них (в возрасте 56 лет) скончалась от полученных травм, другая (71 год) – в реанимации.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, автомобиль помещен на спецплощадку полиции.