"Нацкорпус" ворвался во львовскую мэрию, чтобы "помочь стоматологам"

На вопрос, до какого момента "Нацкорпус" собирается оставаться в ратуше, его представитель, ответил, что "решения будут принимать стоматологи".

Представители "Национального корпуса" ворвались на заседание Львовского городского совета в ратуше.

Как сообщил представитель львовского отделения Степан Виняр, они "пришли помочь стоматологам", передает Украинская правда.

"Они (стоматологи – ред.) выиграли суды, им не платили 8 месяцев зарплату. Здесь ситуация между начмедом (начальником городского управления здравоохранения – ред.) и трудовым коллективом", – отметил Виняр.

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Виняр утверждает, что значительных столкновений не произошло. Правоохранителей, по его словам, в Раде нет.

"Есть там муниципальная стража, которая хотела заблокировать, но ей не удалось", – рассказал он.

На вопрос, до какого момента "Нацкорпус" собирается оставаться в ратуше, его представитель ответил, что "решения будут принимать стоматологи".

В то же время, на YouTube-канале Львовского городского совета обнародовано видео, на котором видно, как молодые люди в футболках "Нацкорпуса" силой ворвались в помещение, устроили столкновения.

Видео: lvivadm

"Они устроили потасовку, повредили входную дверь Ратуши, сорвали работу сессии Львовского городского совета и повредили часть мебели в большом сессионном зале", – утверждают в горсовете.