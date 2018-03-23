В Киеве "Нацкорпус" заблокировал спецназовцев на территории завода "Атек"

На место также прибыл народный депутат, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Представители Национального корпуса "Азов" заблокировали на территории завода "Атек" в Киеве правоохранителей, которые ранее прибыли туда для проведения следственных действий.

На территории завода находится около 10 автобусов с представителями Национальной гвардии и несколько десятков спецназовцев, передает "Громадське".

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Националисты заблокировали представителей правоохранительных сил на территории "Атек", пока не прибудут следователи.

Также прибыл народный депутат, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий. Он заявил, что это помещение на территории "Атек" принадлежит рекрутинговому центру "Азов".

Как сообщал УНИАН, в здании центрального штаба политической партии "Национальный Корпус" на территории завода "Атек" (Киев. пр.Победы, 83) полиция проводила следственные действия.