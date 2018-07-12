В Одессе на территории Гидрометцентра произошел взрыв

18:02, 12 июля 2018
Происшествия
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Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются / фото 7kanal.com.ua
 

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате взрыва обрушилась одноэтажная хозяйственная постройка.

По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, пострадавших нет.

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На месте ЧП работают спасатели и полиция. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Бердянске мужчина бросил гранату в салон игровых автоматов.

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Теги: #Одесса#взрыв