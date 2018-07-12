В Одессе на территории Гидрометцентра произошел взрыв

По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, никто не пострадал.

В Одессе сегодня на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел взрыв. Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате взрыва обрушилась одноэтажная хозяйственная постройка. По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, пострадавших нет. Читайте такжеВо Львове в результате взрыва гранаты погиб мужчина, а женщина получила ранения На месте ЧП работают спасатели и полиция. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее в Бердянске мужчина бросил гранату в салон игровых автоматов.

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