В Одессе на территории Гидрометцентра произошел взрыв
18:02, 12 июля 2018Происшествия
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По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, никто не пострадал.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются / фото 7kanal.com.ua
В Одессе сегодня на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате взрыва обрушилась одноэтажная хозяйственная постройка.
По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, пострадавших нет.
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На месте ЧП работают спасатели и полиция. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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