В Бердянске мужчина бросил гранату в салон игровых автоматов

Полицейские нашли и задержали злоумышленника.

В ночь на 6 июля в Бердянске взорвали салон игровых автоматов. На улице Университетской в Бердянске около 1 часа ночи прогремел взрыв.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества (фото)

Как оказалось, неизвестный решил взорвать подпольное игорное заведение. Мужчина бросил в помещение гранату и начал убегать. Прибывшие полицейские нашли и задержали злоумышленника. На месте происшествия работала взрывотехническая группа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, ранее у бывшего военного, который устроил взрыв в доме на Сумщине, нашли еще пять гранат в консервах.