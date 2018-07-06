В Бердянске мужчина бросил гранату в салон игровых автоматов

17:23, 06 июля 2018
Происшествия
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Фото zp.npu.gov.ua

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Как оказалось, неизвестный решил взорвать подпольное игорное заведение. Мужчина бросил в помещение гранату и начал убегать. Прибывшие полицейские нашли и задержали злоумышленника. На месте происшествия работала взрывотехническая группа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, ранее у бывшего военного, который устроил взрыв в доме на Сумщине, нашли еще пять гранат в консервах.

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