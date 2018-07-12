В Одессе свидетели ищут водительницу «Мерседеса», сбившую женщину на зебре (видео)

По словам свидетелей ДТП, вызвать на место полицию удалось с большим трудом.

В Одессе «Мерседес» сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Водителя иномарки ищут свидетели инцидента.

Читайте также"Внезапно бросилась под колеса": в Киеве произошло смертельное ДТП (фото)

Видео ДТП, произошедшего около восьми вечера 11 июля, было обнародовано в Facebook пользователем Kate Nosik. По ее словам, за рулем автомобиля сидела женщина.

«На наших глазах сегодня вечером на пешеходном переходе ул. Львовская/Долгая была сбита женщина автомобилем Мерседес ВН6262НМ двухместным цвета шампанское / золото. За рулем рыжеволосая женщина», - указала автор публикации.

По ее словам, на место с большим трудом удалось вызвать полицию, хотя все звонили правоохранителям много раз.

«Есть неприятное предчувствие, что дело замнётся. Распространите [публикацию], пожалуйста!», - указала автор.

На видео можно видеть, как «Мерседес» объехал проезжающую маршрутку и сбил пешехода, которая переходила дорогу по зебре и не могла видеть автомобиль. После инцидента иномарка скрылась с места происшествия.

Судя по фотографиям сервиса Google Street View, движение на перекрестке улиц Львовской и Долгой не регулируется светофорами.

Ранее в Одессе нетрезвая женщина села за руль Jaguar и разбила сразу пять автомобилей. Когда женщина вышла из салона, оказалось, что она едва держится на ногах.