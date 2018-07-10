В Одесской области загорелся экскурсионный автобус с полусотней детей

Информации о пострадавших нет. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

На трассе Киев-Одесса загорелся экскурсионный автобус, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей.

Читайте такжеВ центре Киева внедорожник влетел в маршрутку: пострадали пятеро пассажиров

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса.

Спасатели, которые приехали на вызов, эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар. Правоохранители вызвали дополнительный транспорт для перевозки пассажиров.

Информации о пострадавших нет. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, 5 июля на Львовщине легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, один человек погиб.