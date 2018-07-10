В Одесской области загорелся экскурсионный автобус с полусотней детей
15:30, 10 июля 2018Происшествия
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Информации о пострадавших нет. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.
В Одесской области загорелся автобус с детьми / фото пресс-служба Патрульной полиции Одесской области
На трассе Киев-Одесса загорелся экскурсионный автобус, который перевозил 57 детей в сопровождении родителей.
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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса.
Спасатели, которые приехали на вызов, эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар. Правоохранители вызвали дополнительный транспорт для перевозки пассажиров.
Информации о пострадавших нет. Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, 5 июля на Львовщине легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, один человек погиб.
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