В Одесской области к 15 годам тюрьмы приговорен мужчина за изнасилование 11-летней девочки

19:52, 29 января 2018
Общество
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Фото УНИАН

Читайте такжеСуд в Киеве арестовал 57-летнего австрийца по подозрению в растлении малолетнихСудом установлено, что в августе 2017 года в селе Десантное Килийского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, применяя физическую силу (наносил удары по телу) и ограничив возможность передвижения потерпевшей.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса, и ему назначено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года в Одесской области был задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней жительницы села Десантное Килийского района - дочери своей бывшей сожительницы. Также сообщалось, что подозреваемый, 1977 года рождения - житель одного из сел Измаильского района.

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