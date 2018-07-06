В Одессе суд исследовал видеозаписи в деле об убийстве и расчленении женщины-инспектора СИЗО

В преступлении, совершенном в августе 2017 года, обвиняется Василий Чемериз. Сегодня суд продлил обвиняемому срок ареста на два месяца, следующее судебное заседание назначено на 26 июля.

Малиновский районный суд Одессы сегодня исследовал видеозаписи в деле об убийстве и расчленении инспектора Одесского СИЗО Алены Порошенко.

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Как сообщили УНИАН в суде, 6 июля судом исследованы доказательства, предоставленные стороной обвинения.

«Просмотрены видеозаписи с места преступления», - отметили в суде.

Видеокамеры, установленные на территории СИЗО, запечатлели, как Порошенко вместе с обвиняемым следует на хозяйственный двор изолятора, где фигурант работал и фактически проживал. Позднее камера зафиксировала одного Чемериза – раздетого по пояс, выходящего из здания, куда он ранее заходил с инспектором.

Также зафиксировано, как обвиняемый выкатывает со стороны хозяйственного блока мусорный бак, в котором позднее были обнаружены останки женщины.

Кроме того, сегодня обвиняемому, который заявил, что накануне начал голодовку, продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы рассматривает уголовное производство по обвинению в совершении умышленного убийства сотрудницы Одесского учреждения исполнения наказаний. Дело рассматривается коллегиально - в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

Следующее судебное заседание назначено на 26 июля.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачен подозреваемый - 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

19 августа Малиновским районным судом Одессы в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Подозреваемый в целях его безопасности был транспортирован в Николаевский СИЗО.

12 марта 2018 года обвиняемый Василий Чемериз в суде заявил, что его принудили совершить это преступление. Он утверждает, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, - сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы». Позднее в зале суда он заявлял, что опасается за свою жизнь. 16 мая обвиняемый частично признал вину, при этом заявил ходатайство об изменении меры обеспечения безопасности, в чем ему было отказано.