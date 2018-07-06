В полиции рассказали о версиях убийства подполковника Глушака в Киеве

Среди версий - убийство с целью ограбления, а также в связи с выполнением служебных обязанностей.

Руководитель Нацполиции Сергей Князев рассказал о версиях убийства подполковника Дмитрия Глушака в Киеве.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова в Facebook. Среди версий - убийство с целью ограбления, а также в связи с выполнением служебных обязанностей.

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"Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство совершено с целью ограбления. Другая - убийство связано со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший", - отметил он.

Как сообщалось, по данным источников, убитый полицейский вел слежку во дворе дома, где его расстреляли. Открыто два уголовных производства - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.