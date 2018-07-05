На территории музея народной архитектуры и быта «Пирогово» произошел пожар

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» в Киеве произошел пожар.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, информация о пожаре поступила в 15.40.

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На место вызова немедленно для тушения пожара были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Произошло возгорание соломенной кровли недействующего одноэтажного деревянного здания. В 16.13 пожар удалось локализовать, а в 16: .2 - ликвидировать.

В результате пожара сгорела кровля на площади 50 кв. м.

Причина пожара устанавливается.