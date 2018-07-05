В Киеве суд продлил догхантеру Святогору домашний арест до 7 августа

Соответствующее ходатайство сегодня удовлетворил судья Шевченковского райсуда столицы.

Шевченковский районный суд города Киева продлил догхантеру Алексею Святогору мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда по результатам сегодняшнего заседания по делу.

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«По результатам проведенного судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Святогора, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева указанное ходатайство удовлетворено. Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлено до 7 августа 2018 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию» Уголовного кодекса Украины.

8 июня представитель общественной зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук в Facebook написал, что в Киеве полиция задержала догхантера Святогора, который был объявлен в розыск.

В базе МВД Святогор числился, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. Отмечено, что в розыске по ч. 2 и ч. 3 ст. 300 он находится с 1 июня 2018 года. Святогор в соцсетях открыто заявлял о том, что убивает бездомных собак.

11 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без определения размера залога.

26 июня Апелляционный суд Киева выпустил Святогора из-под стражи. Постановление следственного судьи Шевченковского райсуда было отменено и принято новое, которым ходатайство следователя Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве удовлетворено частично, - к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место своего проживания и возложены обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 Уголовного процессуального кодекса Украины.