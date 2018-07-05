Тройное убийство предпринимателей на Сумщине: двум задержанным сообщили о подозрении

Двое злоумышленников были задержаны накануне.

Прокуратура Сумской области сегодня, 5 июля, сообщила двум задержанным накануне жителям региона о подозрении в умышленном убийстве трех человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, действия злоумышленников квалифицированы по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

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В ведомстве напомнили, что в Краснопольском районе Сумской области 2 июля бskb обнаружены брошенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT со следами крови. Во время осмотра транспортных средств и близлежащих мест изъято 11 стреляных гильз и документы, принадлежащие трем пропавшим жителям Запорожской области. В то же время в озере близ села Лозовое Краснопольского района ,было выявлено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношение к трещм вышеупомянутым людям.

Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 1982-го, 1984-го и 1978-го годов рождения, в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию Российской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 июля задержали 41-летнего жителя пгт Краснополье и 36-летнего сумчанина, в отношении которых собрано достаточно доказательств их причастности к убийству трех лиц и завладения их имуществом.

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4 июля около 18.00 вблизи пгт Краснополье обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, засеянном подсолнечником.

Погибшие были частными предпринимателями из Мелитополя, сообщает ТСН.

"Мы уверены, что это именно те потерпевшие, о которых идет речь - это жители города Мелитополь Запорожской области, которые были частными предпринимателями, по версии следствия. Они владельцы товара, в Мелитополе, как мы понимаем, они обращались за помощью к местным жителям, которые имеют соответствующие навыки перемещения через государственную границу", - рассказали в полиции.

До избрания меры пресечения подозреваемые будут находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, также с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 4 июля на Сумщине в результате спецоперации раскрыто тройное убийство.