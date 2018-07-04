"Значит, ты нацист": на Запорожье мужчина застрелил студента (фото)

14:41, 04 июля 2018
Происшествия
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На Запорожье полицейские раскрыли убийство студента / фото zp.npu.gov.ua

Выяснилось, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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С огнестрельным ранением в области брюшной полости студента одного из вузов Мелитополя доставили в местную больницу, в которой он от полученных травм скончался.

Вскоре установили личность и разыскали подозреваемого в преступлении. Им оказался житель Мелитополя, 1984 года рождения.

Спор между стрелком и умершим студентом якобы произошел на политической почве во время распития спиртных напитков, пишут "Местные вести".

По сообщениям СМИ, стрелка спросили, за Украину ли он. Он ответил утвердительно: "Да, я за Украину". В ответ услышал: "Значит, ты нацист". После этого мужчину начали избивать. Ему удалось убежать, позже он вернулся с оружием и застрелил студента.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Киеве был введен оперативный план по розыску злоумышленника, который застрелил мужчину на улице Антоновича в центре города.

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Теги: #убийство#студенты#Запорожье