Украинский Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря (видео)
17:04, 03 июня 2018Общество
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Неизвестный летчик на Су-25 показал класс.
Штурмовик пролетел в 10 метрах над водой / Фото facebook.com/romabra
Штурмовик ЗСУ Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря в Кирилловке в Запорожской области. Видео опубликовал в Facebook волонтер Роман Синицин. Ему неизвестны обстоятельства полета.
"Я видела сама этот самолет в последних числах мая. Я как раз отдыхала в Кирилловке и застала этот момент где-то в 4-6 часов утра", - цитирует РБК очевидца.
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Как сообщал УНИАН, обстановка в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками российского траулера «Норд» 25 марта 2018 года. На судно был наложен арест. Россия заявила о том, что будет добиваться возвращения экипажа.
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