В центре Запорожья заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса
В центре Запорожья на проспекте Соборном полностью заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
Около 11.00 основной троллей, находящийся под напряжением, оборвался между остановками «улица Гагарина» и «площадь Фестивальная».
Читайте такжеУтята с мамой устроили транспортный коллапс в центре Запорожья (видео)
Оборвавшиеся электропровода перегородили всю проезжую часть в обе стороны и полностью заблокировали движение транспорта. Некоторые автомобилисты, игнорируя правила дорожного движения, начали объезжать аварийный участок по тротуарам.
На данный момент патрульные, прибывшие на место, регулируют движение транспорта. Машины направляются в объезд через улицу Независимой Украины.
Движение на данном участке проспекта планируют открыть в течение часа.