В центре Запорожья заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса

13:59, 03 июля 2018
Происшествия
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Движение на этом участке проспекта планируют открыть в течение часа / фото "Суббота плюс"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Около 11.00 основной троллей, находящийся под напряжением, оборвался между остановками «улица Гагарина» и «площадь Фестивальная».

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Оборвавшиеся электропровода перегородили всю проезжую часть в обе стороны и полностью заблокировали движение транспорта. Некоторые автомобилисты, игнорируя правила дорожного движения, начали объезжать аварийный участок по тротуарам.

На данный момент патрульные, прибывшие на место, регулируют движение транспорта. Машины направляются в объезд через улицу Независимой Украины.

Движение на данном участке проспекта планируют открыть в течение часа.

Пресс-служба патрульной полиции Запорожья
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Теги: #троллейбус#дорога#Запорожье