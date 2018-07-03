В центре Запорожья заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса

Оборвавшиеся электропровода перегородили проезжую часть главного проспекта города в обе стороны. Некоторые автомобилисты, игнорируя правила, едут прямо по тротуарам.

В центре Запорожья на проспекте Соборном полностью заблокировано движение транспорта из-за повреждения контактной сети троллейбуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Около 11.00 основной троллей, находящийся под напряжением, оборвался между остановками «улица Гагарина» и «площадь Фестивальная».

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Оборвавшиеся электропровода перегородили всю проезжую часть в обе стороны и полностью заблокировали движение транспорта. Некоторые автомобилисты, игнорируя правила дорожного движения, начали объезжать аварийный участок по тротуарам.

На данный момент патрульные, прибывшие на место, регулируют движение транспорта. Машины направляются в объезд через улицу Независимой Украины.

Движение на данном участке проспекта планируют открыть в течение часа.